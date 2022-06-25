Челябинский сенатор обвинила Минпросвет в саботаже указов Путина

По данным Маргариты Павловой, проверку на «историческую правду» прошли только 14 учебников из 69 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова обвинила Министерство просвещения РФ в саботаже поручений президента Владимира Путина, который просил проверить все учебники истории на предмет исторической правды. По ее данным, проверку прошли только 14 пособий из 69.

«Министерство просвещения откровенно саботируют исполнение поручения президента Владимира Путина по проверке содержания всех учебников истории на предмет исторической правды. Спустя больше года вместо 68 учебников истории появилось 69. А за истекший период на предмет исторической правды проверено всего 14 учебников», — написала Павлова в своем telegram-канале.

Сенатор напомнила, что все учебники по истории, существующие в России, авторские. Никакой экспертизы на государственном уровне они не проходят, а директора и учителя школ сами определяют, в каком объеме и как учить ребенка.

«Новый учебный год начнется уже через два месяца. А это значит, что историю дети нашей страны будут по-прежнему изучать по старым пособиям», — подытожила Павлова.