Чернобыльская ядерная авария произошла 26 апреля 1986 года на реакторе № 4 Чернобыльской атомной электростанции вблизи города Припять (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) пропала часть памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Такая информация появилась на сайте портала «Непермь».

«Прогуливаясь по аллее Первостроителей на ул. Ломоносова, мы обнаружили, что с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС пропала металлическая часть — стилизованная модель атома. Бетонный постамент с надписью стоит на месте», — говорится в сообщении.

Памятный знак в Березниках открыли 28 апреля. Средства на изготовление и установку памятного знака выделила местная компания «Уралкалий».

Пользователи интернета, обеспокоенные случившимся, в соцсетях начали высказывать предположения, как и зачем такое могло произойти. Но к общему знаменателю так и не смогли прийти. Позже «исчезнувший» атом был найден валяющимся возле общежития по адресу ул. Челюскинцев, 75. Он был похищен накануне Дня города, который отмечали 25 июня.

Похищенный атом был найден, но очевидцев случившегося пока нет Фото: портал «Непермь»