В ЛНР сообщили о сотнях мирных жителей, закрытых на заводе «Азот»

Несколько сотен гражданских остаются на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке (ЛНР), Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Кирилл Генсер.
«На территории завода „Азот“, который находится в Северодонецке, остаются еще мирные жители — порядка 500 человек», — заявил Кирилл Генсер в интервью РИА «Новости». Он уточнил, эвакуация людей из бомбоубежища небезопасна, потому гражданских выведут с территории завода при первой возможности.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Также стало известно о случаях изнасилования мирных женщин боевиками националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ).
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Несколько сотен гражданских остаются на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке (ЛНР), Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Кирилл Генсер. «На территории завода „Азот“, который находится в Северодонецке, остаются еще мирные жители — порядка 500 человек», — заявил Кирилл Генсер в интервью РИА «Новости». Он уточнил, эвакуация людей из бомбоубежища небезопасна, потому гражданских выведут с территории завода при первой возможности. Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что на территории «Азота» могут находиться сотни мирных жителей. Также он заявлял, что российские и союзные войска взяли в плен почти сотню боевиков, укрывавшихся на заводе «Азот». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Также стало известно о случаях изнасилования мирных женщин боевиками националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ).