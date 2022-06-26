Челябинская компания отбила у европейцев рынок телеэкранов

Челябинские мониторы расходятся покупателям по всей России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Билтех» из Челябинска увеличивает продажи промышленных мониторов, занимая нишу иностранных производителей. По данным URA.RU, в линейке серийной продукции представлено 21 изделие.

«В линейку серийно выпускаемой продукции входят различные модели. Среди них — промышленные дисплеи (плоскопанельные, настольные, настенные). Также изготавливаются панельные и малогабаритные промышленные компьютеры», — сообщается на сайте производителя.

При необходимости оборудование усиливают, чтобы технику можно было эксплуатировать в жестких условиях при вибрации и широком диапазоне температур. Максимальный срок для изготовления серийной продукции составляет полтора-два месяца. Некоторые образцы «Билтех» производит по индивидуальным заказам. Их компания готова поставить в период от месяца до трех.

Ежемесячно производитель реализует до 200 изделий. Производственная площадка располагается в Челябинске. Здесь, в том числе, ведут разработку, конструирование и сборку оборудования. Часть комплектующих — отечественного производства. Компания занимает нишу, в которой ранее активно были представлены европейские конкуренты.

Политика импортозамещения стала ответом российского правительства на введенные рядом стран экономические санкции. Ограничения были вызваны началом спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля.