Санврач назвал виновных в заражении детей сальмонеллезом в Перми

Зараженная курица и плохая готовка привели к заболеванию детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В массовом заболевании сальмонеллезом воспитанников пермского детского сада № 407 виновна компания-подрядчик, организующая питание. Курица, которую поставляло в детсад ООО «Пилигрим», была заражена, а повара ее недостаточно хорошо приготовили. Об этом на заседании Пермской городской думы сообщил глава управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев.

«В мае вспышка в 407 детсаду — диагноз был установлен 13 детям. В ходе исследования в курице была обнаружена сальмонелла, в ходе опроса сотрудников, которые готовили пищу, выяснилось, что не была выдержана термическая обработка. Причины: неудовлетворительное сырье, неудовлетворительная термическая обработка», — сказал Костарев.

В целом, по словам главного санитарного врача, в Перми показатель заболеваемости сальмонеллезом превышает средние значения по региону. Костарев для решения проблемы предложил наладить систему внутреннего контроля за приготовлением пищи в школах и детсадах. «Если будут мыть руки, и будет нормальная термическая обработка [продуктов], то вспышки заболевания по сути дела исключены», — резюмировал он.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля воспитанники пермского детского сада № 407 после отравления попали в больницу с диагнозом cальмонеллез. Компанию «Пилигрим» оштрафовали, а директора детсада привлекли к дисциплинарной ответственности. В управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам Костарева, проверку деятельности ООО «Пилигрим» проводит прокуратура.

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