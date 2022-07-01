Свердловскую шахту оштрафуют за смерть рабочего. Скрин

02 июля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Рабочий погиб под завалами в шахте седьмого марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU АО «Богословское рудоуправление» (Краснотурьинск, Свердловская область) накажут за смерть рабочего, которого завалило в шахте «Северопесчанская». Возможное наказание — штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. О результатах расследования сообщило Уральское управление Ростехнадзора на официальном сайте. «Ростехнадзор завершил расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего седьмого марта 2022 года с работником подрядной организации ООО „ШСУ“. <…> По результатам расследования, лица, допустившие нарушение требований промышленной безопасности и охраны труда, будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении. Ведомство установило, что причиной обвала стало грубое нарушение техники безопасности. «Отсутствовали специальные настилы, освещение, отстаивание вентиляционного сплава. Не учтены меры безопасного производства работ по бурению шпуров под крепление и нарушено допустимое отставание временного крепления от забоя», — пояснило ведомство. Трагедия произошла седьмого марта. По предварительным данным, инцидент случился, когда шахтер выполнял горнопроходческие работы. Обвал произошел в момент крепления выработки на горизонте минус 400 метров, обрушился пласт размером 1,5 × 2 метра. Скрин пресс-релиза с сайта свердловского Ростехнадзора Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

АО «Богословское рудоуправление» (Краснотурьинск, Свердловская область) накажут за смерть рабочего, которого завалило в шахте «Северопесчанская». Возможное наказание — штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. О результатах расследования сообщило Уральское управление Ростехнадзора на официальном сайте. «Ростехнадзор завершил расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего седьмого марта 2022 года с работником подрядной организации ООО „ШСУ“. <…> По результатам расследования, лица, допустившие нарушение требований промышленной безопасности и охраны труда, будут привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении. Ведомство установило, что причиной обвала стало грубое нарушение техники безопасности. «Отсутствовали специальные настилы, освещение, отстаивание вентиляционного сплава. Не учтены меры безопасного производства работ по бурению шпуров под крепление и нарушено допустимое отставание временного крепления от забоя», — пояснило ведомство. Трагедия произошла седьмого марта. По предварительным данным, инцидент случился, когда шахтер выполнял горнопроходческие работы. Обвал произошел в момент крепления выработки на горизонте минус 400 метров, обрушился пласт размером 1,5 × 2 метра.