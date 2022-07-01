Власти ответили на жалобу жителей свердловского села Куйвашеву

Глава Заречного городского округа рассказал, что строительство клуба в Мезенском не начинают из-за капитального ремонта других клубов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители села Мезенское Заречного городского округа (Свердловская область) с 1992 года оставались без сельского клуба из-за капитального ремонта других клубах округа. Дом культуры в Мезенке появится в 2027 году, сообщил URA.RU глава Заречного Андрей Захарцев.

«На территории ГО Заречный четыре сельских населенных пункта. Во всех есть сельские клубы кроме Мезенки — там он сгорел давно. За последние пять лет мы провели капитальные ремонты во всех сельских клубах […] ЦКДС „Романтик“, который находится в Курманке, является головным учреждением культуры на сельской территории и он же организует все мероприятия на территории Мезенки», — рассказал Захарцев.

Глава округа признает, что вопрос с наличием клуба в Мезенке острый и давно требует решения. В 2019 год власти приняли стратегию развития городского округа, согласно которой клуб в селе появится в 2027 году. Уже определен участок под него. Такой долгий срок объясняют тем, что сначала решили привести в порядок те клубы, которые уже есть в Заречном, а потом строить новый.

«Министерство культуры области ведет работу по разработке типовых проектов сельских клубов. Мы планируем воспользоваться таким проектом. Вопрос клуба неоднократно поднимался на встречах с жителями и вся эта информация до них доведена», — добавляет Захарцев. Он предлагает жителям Мезенки заниматься в учреждениях культуры в Курманке или в Заречном. Либо использовать помещения местной школы, а также сельской администрации.

Жители поселка Мезенское обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на отсутствие сельского клуба. Местные жители не могут отмечать праздники, так как нет подходящей площадки. В частности, не праздновали в селе День России.

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