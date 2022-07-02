Востоковед: Эрдоган выиграл от решения Финляндии вступить в НАТО

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган добился всех поставленных целей в вопросе расширения НАТО, считает востоковед Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган одержал дипломатическую победу, заставив Швецию и Финляндию выполнить ряд условий для вступления в НАТО. Об этом заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров.

«Эрдоган работает профессионально, очень умно и грамотно, а главное, в интересах своей страны», — сказал Багдасаров в интервью argumenti.ru. «Он все сделал как положено, и добился всего, чего только можно было добиться! Более того, он еще много чего придумает и вообще способен на многое… Его действия абсолютно верны именно с точки зрения турецкого государства», — добавил он.

Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Однако Турция сразу же заблокировала начало переговоров о присоединении стран к НАТО. Причиной тому послужили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партии Курдистана.

Однако позже канцелярия президента Финляндии подтвердила, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция обязалась выдать Анкаре 73 террориста, передает МК.RU.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган одержал дипломатическую победу, заставив Швецию и Финляндию выполнить ряд условий для вступления в НАТО. Об этом заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров. «Эрдоган работает профессионально, очень умно и грамотно, а главное, в интересах своей страны», — сказал Багдасаров в интервью argumenti.ru. «Он все сделал как положено, и добился всего, чего только можно было добиться! Более того, он еще много чего придумает и вообще способен на многое… Его действия абсолютно верны именно с точки зрения турецкого государства», — добавил он. Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Однако Турция сразу же заблокировала начало переговоров о присоединении стран к НАТО. Причиной тому послужили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партии Курдистана. Однако позже канцелярия президента Финляндии подтвердила, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция обязалась выдать Анкаре 73 террориста, передает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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