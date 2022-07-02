Востоковед: Эрдоган выиграл от решения Финляндии вступить в НАТО

Реджеп Эрдоган добился всех поставленных целей в вопросе расширения НАТО, считает востоковед Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган одержал дипломатическую победу, заставив Швецию и Финляндию выполнить ряд условий для вступления в НАТО. Об этом заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров.

«Эрдоган работает профессионально, очень умно и грамотно, а главное, в интересах своей страны», — сказал Багдасаров в интервью argumenti.ru. «Он все сделал как положено, и добился всего, чего только можно было добиться! Более того, он еще много чего придумает и вообще способен на многое… Его действия абсолютно верны именно с точки зрения турецкого государства», — добавил он.

Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Однако Турция сразу же заблокировала начало переговоров о присоединении стран к НАТО. Причиной тому послужили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партии Курдистана.

Однако позже канцелярия президента Финляндии подтвердила, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция обязалась выдать Анкаре 73 террориста, передает МК.RU.