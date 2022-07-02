В Ирбитском районе произошло смертельное ДТП Фото: УГИБДД по Свердловской области

Пара супругов погибла в ДТП с грузовиком на 43-м километре дороги Артемовский — Зайково (Свердловская область). В их автомобиль въехал грузовик Volkswagen Crafte, сообщили URA.RU в областном управлении ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель Volkswagen Crafter, 40-летний житель села Осинцевское, двигаясь со стороны Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Santa Fe. Volkswagen загорелся», — рассказали в ГИБДД.

Водитель Hyundai и его супруга скончались до приезда скорой помощи. Они были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя грузовика и его пассажира увезли в больницу, но после осмотра врачи отпустили их домой. Стаж вождения обоих водителей — 23 года.

Грузовик после столкновения загорелся Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте Фото: УГИБДД по Свердловской области