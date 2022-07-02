02 июля 2022

В Свердловской области в ДТП с грузовиком погибла семейная пара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ирбитском районе произошло смертельное ДТП Фото:

Пара супругов погибла в ДТП с грузовиком на 43-м километре дороги Артемовский — Зайково (Свердловская область). В их автомобиль въехал грузовик Volkswagen Crafte, сообщили URA.RU в областном управлении ГИБДД.

«По предварительной информации, водитель Volkswagen Crafter, 40-летний житель села Осинцевское, двигаясь со стороны Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Santa Fe. Volkswagen загорелся», — рассказали в ГИБДД.

Водитель Hyundai и его супруга скончались до приезда скорой помощи. Они были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя грузовика и его пассажира увезли в больницу, но после осмотра врачи отпустили их домой. Стаж вождения обоих водителей — 23 года.

Грузовик после столкновения загорелся
Фото:
Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте
Фото:

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Пара супругов погибла в ДТП с грузовиком на 43-м километре дороги Артемовский — Зайково (Свердловская область). В их автомобиль въехал грузовик Volkswagen Crafte, сообщили URA.RU в областном управлении ГИБДД. «По предварительной информации, водитель Volkswagen Crafter, 40-летний житель села Осинцевское, двигаясь со стороны Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Santa Fe. Volkswagen загорелся», — рассказали в ГИБДД. Водитель Hyundai и его супруга скончались до приезда скорой помощи. Они были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя грузовика и его пассажира увезли в больницу, но после осмотра врачи отпустили их домой. Стаж вождения обоих водителей — 23 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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