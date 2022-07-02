В Екатеринбурге горожанка устроила пикет в поддержку Путина. «Поможем президенту». Фото

03 июля 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Женщина уверена, что Путин не в курсе о всем, что происходит в России, поэтому она призывает люедй помогать ему (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на площади 1905 года женщина устроила одиночный пикет против коррупции в стране и в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает свердловское издание «Вечерние ведомости». «Пикет против коррупции и в поддержку Путина проходит на площади 1905-го года в Екатеринбурге. У памятника Ленину стоит одна женщина», — пишут журналисты. На плакатах написано: «Поможем нашему президенту бороться с коррупцией!» и «мы за нашего президента — Владимира Путина!». По словам екатеринбурженки, она выступает против коррупции, из-за которой могла лишиться квартиры. Она возглавляет движение обманутых дольщиков. Женщина уверена, что россияне должны иметь активную гражданскую позицию и помогать президенту Путину бороться с коррупцией. По ее словам, Владимир Путин не знает обо всем, что происходит во многих городах России, поэтому она и призывает людей помогать ему. Коррупция, по ее мнению, настоящая угроза для граждан России. Фото: соцсети Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге на площади 1905 года женщина устроила одиночный пикет против коррупции в стране и в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает свердловское издание «Вечерние ведомости». «Пикет против коррупции и в поддержку Путина проходит на площади 1905-го года в Екатеринбурге. У памятника Ленину стоит одна женщина», — пишут журналисты. На плакатах написано: «Поможем нашему президенту бороться с коррупцией!» и «мы за нашего президента — Владимира Путина!». По словам екатеринбурженки, она выступает против коррупции, из-за которой могла лишиться квартиры. Она возглавляет движение обманутых дольщиков. Женщина уверена, что россияне должны иметь активную гражданскую позицию и помогать президенту Путину бороться с коррупцией. По ее словам, Владимир Путин не знает обо всем, что происходит во многих городах России, поэтому она и призывает людей помогать ему. Коррупция, по ее мнению, настоящая угроза для граждан России.