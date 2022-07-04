«Известия»: снятие блокады с Калининграда зависит не от Литвы

05 июля 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Литва не в праве самостоятельно решать проблему транзита товаров в Калининград, убеждены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Решение проблемы доставки санкционных товаров в Калининград через территорию Литвы зависит от Евросоюза, а не Литвы. В этом уверены опрошенные «Известиями» эксперты. «Приоритет имеет решение Евросоюза — именно он ввел санкции на заседании членов объединения, куда входит в том числе и Литва. Это не индивидуальные литовские санкции против России и ее товаров, а общеевропейские меры. Поэтому как-то „сочинять“ их или переиначивать Вильнюс сам по себе не может. У него есть возможность ввести собственные ограничения, но пересмотреть меры, введенные на уровне ЕС, Литва не в силах», — сообщил «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Малые страны часто используют крупные внешнеполитические конфликты для своей выгоды, утверждает доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Сергей Шеин. Такие страны торгуются с ЕС, чтобы получать преференции и бонусы. Литва хочет получить способ давления на Еврокомиссию: сейчас она пойдет на уступки, а потом будет напоминать об этом Брюсселю. «Вильнюс показывает, что он может бросить вызов таким странам, как Россия и Китай, при этом оглядываясь на Еврокомиссию», — объяснил он. Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает и жестких ответных мер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Решение проблемы доставки санкционных товаров в Калининград через территорию Литвы зависит от Евросоюза, а не Литвы. В этом уверены опрошенные «Известиями» эксперты. «Приоритет имеет решение Евросоюза — именно он ввел санкции на заседании членов объединения, куда входит в том числе и Литва. Это не индивидуальные литовские санкции против России и ее товаров, а общеевропейские меры. Поэтому как-то „сочинять“ их или переиначивать Вильнюс сам по себе не может. У него есть возможность ввести собственные ограничения, но пересмотреть меры, введенные на уровне ЕС, Литва не в силах», — сообщил «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Малые страны часто используют крупные внешнеполитические конфликты для своей выгоды, утверждает доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Сергей Шеин. Такие страны торгуются с ЕС, чтобы получать преференции и бонусы. Литва хочет получить способ давления на Еврокомиссию: сейчас она пойдет на уступки, а потом будет напоминать об этом Брюсселю. «Вильнюс показывает, что он может бросить вызов таким странам, как Россия и Китай, при этом оглядываясь на Еврокомиссию», — объяснил он. Ранее Литва заявила, что запрещает транзит товаров из основной части России в Калининград по своей территории. Власти Калининградской области уже передали проект ответных мер. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Кремль не исключает и жестких ответных мер.