В челябинском лагере, где били ребенка, нашли виновного

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Детские лагеря Курган, детский лагерь
Администрация лагеря считает, что вожатая довела воспитателя до срыва Фото:

Администрация детского оздоровительного лагеря «Карагайский» (Челябинская область) нашла виновного в избиении ребенка. По мнению заместителя директора лагеря Натальи Чкаловой, в том, что воспитатель не сдержалась виновата вожатая отряда.

«Это манипуляция вожатой, которая изначально не хотела, чтоб воспитателя ставили на отряд. Руками детей она довела до абсурда эту ситуацию», — рассказала каналу «НТВ» Чкалова.

Вожатая Алиса Корецкая пояснила тележурналистам, что просила детей распространить видео. По словам девушки, она делала это с целью защитить их от агрессии. Сейчас она покинула территорию лагеря, заявив, что ее вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию.

Череда проверок настигли лагерь после того, как в интернет утекли кадры, где воспитатель бьет ребенка, чтобы тот отдал ей телефон. Видео быстро завирусилось в сети. Сейчас действия сотрудника проверяет областная прокуратура. Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев также инициирует проверки в лагере.

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Администрация детского оздоровительного лагеря «Карагайский» (Челябинская область) нашла виновного в избиении ребенка. По мнению заместителя директора лагеря Натальи Чкаловой, в том, что воспитатель не сдержалась виновата вожатая отряда. «Это манипуляция вожатой, которая изначально не хотела, чтоб воспитателя ставили на отряд. Руками детей она довела до абсурда эту ситуацию», — рассказала каналу «НТВ» Чкалова. Вожатая Алиса Корецкая пояснила тележурналистам, что просила детей распространить видео. По словам девушки, она делала это с целью защитить их от агрессии. Сейчас она покинула территорию лагеря, заявив, что ее вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. Череда проверок настигли лагерь после того, как в интернет утекли кадры, где воспитатель бьет ребенка, чтобы тот отдал ей телефон. Видео быстро завирусилось в сети. Сейчас действия сотрудника проверяет областная прокуратура. Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев также инициирует проверки в лагере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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