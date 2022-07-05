На место происшествия выехали спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Шейнкмана в Екатеринбурге начался пожар, дым от которого напугал горожан. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По данным спасателей, у жилого дома загорелся автомобиль.

«Вечером вспыхнул автомобиль „ВАЗ 2112“, припаркованный возле подъезда жилого дома на улице Шейнкмана, 124», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Причина инцидента пока не раскрывается.

Спасатели подтвердили URA.RU информацию. «По предварительной информации, на улице Шейнкмана загорелся автомобиль. Сотрудники выехали на место», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подчеркнули, что пожар не представляет опасности.

Фото: Е1

Фото: URA.RU