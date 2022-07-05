Екатеринбуржцев напугал столб дыма в центре города. Фото, видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
На место происшествия выехали спасатели Фото:

На улице Шейнкмана в Екатеринбурге начался пожар, дым от которого напугал горожан. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По данным спасателей, у жилого дома загорелся автомобиль.

«Вечером вспыхнул автомобиль „ВАЗ 2112“, припаркованный возле подъезда жилого дома на улице Шейнкмана, 124», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Причина инцидента пока не раскрывается.

Спасатели подтвердили URA.RU информацию. «По предварительной информации, на улице Шейнкмана загорелся автомобиль. Сотрудники выехали на место», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подчеркнули, что пожар не представляет опасности.

Фото:
Фото:

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На улице Шейнкмана в Екатеринбурге начался пожар, дым от которого напугал горожан. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По данным спасателей, у жилого дома загорелся автомобиль. «Вечером вспыхнул автомобиль „ВАЗ 2112“, припаркованный возле подъезда жилого дома на улице Шейнкмана, 124», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Причина инцидента пока не раскрывается. Спасатели подтвердили URA.RU информацию. «По предварительной информации, на улице Шейнкмана загорелся автомобиль. Сотрудники выехали на место», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Там подчеркнули, что пожар не представляет опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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