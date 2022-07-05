Bild: план Германии по поставкам газа дал сбой

06 июля 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Планам Минфина ФРГ по поставкам газа в страну не суждено сбыться, заявил Торстен Фрей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе План министра экономики ФРГ Роберта Хабека по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в Германию на корабле рискует стать неосуществимым. Об этом говорит представитель Ассоциации судовладельцев Мартин Крегер. «В немецком торговом флоте нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. Всего по всему миру доступно почти 500 танкеров СПГ, но спрос со стороны других регионов мира высок», — заявил Мартин Крегер в интервью немецкой газете Bild. Потому план Хабека дает сбой, отмечается в статье. Глава немецкого Минфина признал, что с подсчетом частоты и количества танкеров, которые доставляют СПГ к объектам, имеются сложности. «Стратегия министра Хабека в отношении СПГ потерпела неудачу и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем», — подчеркнул политик ХДС Торстен Фрей. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что в Германии — газовый кризис из-за сокращения поставок газа. По его словам, в случае нехватки газа придется отключить некоторые отрасли, для которых это станет катастрофой. В стране уже начали экстренную подготовку к жизни без российского голубого топлива. Экономист заявил, что отказ от российского СПГ обойдется Германии в триллион евро. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

План министра экономики ФРГ Роберта Хабека по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в Германию на корабле рискует стать неосуществимым. Об этом говорит представитель Ассоциации судовладельцев Мартин Крегер. «В немецком торговом флоте нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. Всего по всему миру доступно почти 500 танкеров СПГ, но спрос со стороны других регионов мира высок», — заявил Мартин Крегер в интервью немецкой газете Bild. Потому план Хабека дает сбой, отмечается в статье. Глава немецкого Минфина признал, что с подсчетом частоты и количества танкеров, которые доставляют СПГ к объектам, имеются сложности. «Стратегия министра Хабека в отношении СПГ потерпела неудачу и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем», — подчеркнул политик ХДС Торстен Фрей. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что в Германии — газовый кризис из-за сокращения поставок газа. По его словам, в случае нехватки газа придется отключить некоторые отрасли, для которых это станет катастрофой. В стране уже начали экстренную подготовку к жизни без российского голубого топлива. Экономист заявил, что отказ от российского СПГ обойдется Германии в триллион евро. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа.