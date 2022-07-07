Британцы обрадовались отставке Джонсона. «Ты неудачник!»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии Фото:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Пользователи британского издания MailOnline обрадовались данному событию и уже успели поделиться своими эмоциями и мемами в комментариях под материалом.

«Борис такой: [прикладывает мем с Траволтой из Криминального чтива]», — пишет читатель. Другой читатель приложил картинку с надписью: «Ты неудачник! Хорошего дня, сэр!». Третий приложил популярный мем, по аналогии с девочкой, за спиной которой горит дом, только теперь вместо дома — Джонсон.

Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Ранее стало известно, что 50 министров правительства Джонсона ушли в отставку. Они требуют и его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.

Отставку Джонсона обыграли популярными мемами

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Пользователи британского издания MailOnline обрадовались данному событию и уже успели поделиться своими эмоциями и мемами в комментариях под материалом. «Борис такой: [прикладывает мем с Траволтой из Криминального чтива]», — пишет читатель. Другой читатель приложил картинку с надписью: «Ты неудачник! Хорошего дня, сэр!». Третий приложил популярный мем, по аналогии с девочкой, за спиной которой горит дом, только теперь вместо дома — Джонсон. Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Ранее стало известно, что 50 министров правительства Джонсона ушли в отставку. Они требуют и его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...