Британцы обрадовались отставке Джонсона. «Ты неудачник!»

07 июля 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии Фото: depositphotos.com Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Пользователи британского издания MailOnline обрадовались данному событию и уже успели поделиться своими эмоциями и мемами в комментариях под материалом. «Борис такой: [прикладывает мем с Траволтой из Криминального чтива]», — пишет читатель. Другой читатель приложил картинку с надписью: «Ты неудачник! Хорошего дня, сэр!». Третий приложил популярный мем, по аналогии с девочкой, за спиной которой горит дом, только теперь вместо дома — Джонсон. Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Ранее стало известно, что 50 министров правительства Джонсона ушли в отставку. Они требуют и его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг. Отставку Джонсона обыграли популярными мемами Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Пользователи британского издания MailOnline обрадовались данному событию и уже успели поделиться своими эмоциями и мемами в комментариях под материалом. «Борис такой: [прикладывает мем с Траволтой из Криминального чтива]», — пишет читатель. Другой читатель приложил картинку с надписью: «Ты неудачник! Хорошего дня, сэр!». Третий приложил популярный мем, по аналогии с девочкой, за спиной которой горит дом, только теперь вместо дома — Джонсон. Борис Джонсон уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Ранее стало известно, что 50 министров правительства Джонсона ушли в отставку. Они требуют и его отставки. С таким же призывом выступила писательница, автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.