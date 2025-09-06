Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее 15% территории Кременских лесов в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Кременских лесов, то можно говорить, что большая их часть — уже за российскими военнослужащими. Под контролем украинских боевиков находится менее 15% Кременских лесов, есть еще обширные серые зоны», — заявил Марочко, добавив, что продвижение российских сил было отмечено как на севере, так и на юге региона. Цитата по ТАСС.
По словам эксперта, подразделения ВС РФ продвинулись севернее населенного пункта Григоровка вдоль реки Северский Донец. Сейчас российские военнослужащие ведут зачистку этой местности. Кроме того, отмечается продвижение в южном направлении — от Червоной Дибровы по направлению к Серебрянке, которая уже находится на территории Донецкой Народной Республики.
ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что военные освободили 99% территории ЛНР. Так ВС РФ осталось отбить у ВСУ менее 60 квадратных километров, передает «Национальная служба новостей».
