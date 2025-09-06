В Воронежской области отразили атаку ВСУ

Украинские БПЛА уничтожены, заявил Гусев
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В Воронежской области уничтожено шесть беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
«Уничтожены шесть БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.
Уточняется, что падение обломков одного из дронов привело к возгоранию сухой травы на одном из участков, однако огонь был оперативно ликвидирован силами экстренных служб. В другом районе фрагменты беспилотника незначительно повредили кровлю здания социального учреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!