В Воронежской области отразили атаку ВСУ

Глава Воронежской области Гусев: уничтожены шесть беспилотников
Украинские БПЛА уничтожены, заявил Гусев
Украинские БПЛА уничтожены, заявил Гусев Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Воронежской области уничтожено шесть беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«Уничтожены шесть БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Уточняется, что падение обломков одного из дронов привело к возгоранию сухой травы на одном из участков, однако огонь был оперативно ликвидирован силами экстренных служб. В другом районе фрагменты беспилотника незначительно повредили кровлю здания социального учреждения.

