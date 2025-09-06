ВСУ атаковали Смоленскую область

Глава Смоленской области Анохин: над регионом сбито девять украинских дронов
БПЛА атаковали Смоленскую область
Над Смоленской областью уничтожено девять украинских дронов. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.

«Сбиты девять дронов противника», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он добавил, что падение обломков беспилотников не привело к разрушениям или пострадавшим. При этом смолян призвали соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать в экстренные службы о любых обнаруженных фрагментах сбитых аппаратов, не приближаясь к ним.

