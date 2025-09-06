ВСУ атаковали Смоленскую область

БПЛА атаковали Смоленскую область
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Над Смоленской областью уничтожено девять украинских дронов. Об этом рассказал глава региона Василий Анохин.
«Сбиты девять дронов противника», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он добавил, что падение обломков беспилотников не привело к разрушениям или пострадавшим. При этом смолян призвали соблюдать меры предосторожности и немедленно сообщать в экстренные службы о любых обнаруженных фрагментах сбитых аппаратов, не приближаясь к ним.
