Мексиканские наемники вербуют иностранцев в «Азов»*

В Мексике вербуют людей в «Азов»*
В Мексике вербуют людей в «Азов»*
Спецоперация РФ на Украине

Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force занимается вербовкой иностранцев для участия боевых действиях на Украине в составе 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force ведет вербовку иностранцев в 3-ю отдельную штурмовую бригаду „Азов“*», — пишет РИА «Новости». Подразделение обращается к потенциальным добровольцам, предлагая им покрыть расходы на перелет до Украины.

В анкете, размещенной на странице подразделения, у соискателей запрашивают сведения о профессиональном опыте — военном, полицейском или гражданском, а также мотивацию участия и готовность прибыть на Украину. Как отмечает агентство, в форме указывается необходимость прибытия кандидатов уже в текущем или следующем месяце. 

Подразделения «Азова» продолжают нести существенные потери. Так в конце августа ВС РФ уничтожили ударный кулак боевиков группировки под Красным Лиманом.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

