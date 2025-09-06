Мексиканские наемники вербуют иностранцев в «Азов»*

Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force занимается вербовкой иностранцев для участия боевых действиях на Украине в составе 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
«Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force ведет вербовку иностранцев в 3-ю отдельную штурмовую бригаду „Азов“*», — пишет РИА «Новости». Подразделение обращается к потенциальным добровольцам, предлагая им покрыть расходы на перелет до Украины.
В анкете, размещенной на странице подразделения, у соискателей запрашивают сведения о профессиональном опыте — военном, полицейском или гражданском, а также мотивацию участия и готовность прибыть на Украину. Как отмечает агентство, в форме указывается необходимость прибытия кандидатов уже в текущем или следующем месяце.
Подразделения «Азова» продолжают нести существенные потери. Так в конце августа ВС РФ уничтожили ударный кулак боевиков группировки под Красным Лиманом.
* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
