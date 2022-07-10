Тысячи свердловчан остались без воды

Без холодной воды остались 83 многоквартирных дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Невьянске (Свердловская область) без холодной воды остались 83 многоквартирных дома. Из-за коммунальной аварии пострадало более 11,6 тыс. человек. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«В связи с аварией на магистральном водопроводе Невьянска была прекращена подача холодного водоснабжения. Специалисты проводят аварийные работы на трубопроводе. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной. Десять тысяч людей сидят без водоснабжения.