10 июля 2022

Тысячи свердловчан остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Без холодной воды остались 83 многоквартирных дома Фото:

В Невьянске (Свердловская область) без холодной воды остались 83 многоквартирных дома. Из-за коммунальной аварии пострадало более 11,6 тыс. человек. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«В связи с аварией на магистральном водопроводе Невьянска была прекращена подача холодного водоснабжения. Специалисты проводят аварийные работы на трубопроводе. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной. Десять тысяч людей сидят без водоснабжения.

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В Невьянске (Свердловская область) без холодной воды остались 83 многоквартирных дома. Из-за коммунальной аварии пострадало более 11,6 тыс. человек. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «В связи с аварией на магистральном водопроводе Невьянска была прекращена подача холодного водоснабжения. Специалисты проводят аварийные работы на трубопроводе. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Арамиле уже больше недели нет воды — ни горячей, ни холодной. Десять тысяч людей сидят без водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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