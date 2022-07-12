Мэр Екатеринбурга отправил чиновников убираться у дворца полпреда. А перед этим пошутил про него

13 июля 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Разрисованный забор — в нескольких шагах от штаб-квартиры полпреда (за спиной Алексея Орлова) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Осматривая работы художников на арт-фестивале Stenograffia, глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил вывести чиновников администрации на уборку набережной Исети. Совсем рядом, буквально в нескольких шагах, находится резиденция полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Кстати, по пути к локации он упомянул его в разговоре с активистами, передает корреспондент URA.RU. Один из организаторов Stenograffia Анна Клец, идя с Орловым по мосту на ул. Малышева, рассказала ему, что, хоть большинство собственников без проблем разрешают художникам разрисовывать свои объекты, трудности бывают. Так было, например, с забором на набережной. «Не полпредство случайно? — смеясь, уточнил Орлов. — [Впрочем] Владимир Владимирович [Якушев] у нас человек прогрессивный, он такие вещи поддерживает». «Слушайте, смотрится совершенно по-другому, чем-то безобразие, которое до этого было», — оценил градоначальник, уже подойдя к забору. Свои рисунки на нем оставляли не профессионалы, а обычные горожане. И в этом — особенность точки. «Надо субботник [здесь] устроить», — сказал Орлов. Судя по его разговору с замом по благоустройству Алексеем Бубновым, акция состоится примерно через две недели. Прежде городские чиновники (включая мэра и его замов) выходили лишь на первомайские субботники. Традиционное для них место — дендрарий на ул. 8 Марта (тоже рядом с полпредством). Еще неделю назад вместо рисунков на заборе были беспорядочные надписи и объявления Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Осматривая работы художников на арт-фестивале Stenograffia, глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил вывести чиновников администрации на уборку набережной Исети. Совсем рядом, буквально в нескольких шагах, находится резиденция полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Кстати, по пути к локации он упомянул его в разговоре с активистами, передает корреспондент URA.RU. Один из организаторов Stenograffia Анна Клец, идя с Орловым по мосту на ул. Малышева, рассказала ему, что, хоть большинство собственников без проблем разрешают художникам разрисовывать свои объекты, трудности бывают. Так было, например, с забором на набережной. «Не полпредство случайно? — смеясь, уточнил Орлов. — [Впрочем] Владимир Владимирович [Якушев] у нас человек прогрессивный, он такие вещи поддерживает». «Слушайте, смотрится совершенно по-другому, чем-то безобразие, которое до этого было», — оценил градоначальник, уже подойдя к забору. Свои рисунки на нем оставляли не профессионалы, а обычные горожане. И в этом — особенность точки. «Надо субботник [здесь] устроить», — сказал Орлов. Судя по его разговору с замом по благоустройству Алексеем Бубновым, акция состоится примерно через две недели. Прежде городские чиновники (включая мэра и его замов) выходили лишь на первомайские субботники. Традиционное для них место — дендрарий на ул. 8 Марта (тоже рядом с полпредством).