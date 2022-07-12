Школьница сбежала из провинции в Екатеринбург за знаниями

13 июля 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Девочке хотелось узнавать на уроках больше, чем ей предлагали Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-ученица школы № 1 города Сысерть (Свердловская область) переехала в Екатеринбург и поступила в гимназию, чтобы получить более основательные знания. Девушка, пожелавшая не называть свое имя, объяснила URA.RU, что ей не нравилось в предыдущей школе. «В прежней школе был парадокс: там знаний давали меньше, чем тестов, которые эти знания проверяли. Например, на уроке физики большую часть урока мы разбирали домашнее задание, а на новый материал оставалось 10 минут. За это время тему объяснить невозможно, и в итоге мы ее дома проходили сами», — объяснила юная свердловчанка. Также девушка привела в пример уроки литературы, на которых ребята читали вслух. «Не было разбора сути произведений, мы не обсуждали описанную писателем проблему — мы просто читали вслух. Мне кажется, это не уровень девятого класса», — считает девушка. В итоге после окончания 9-го класса она приняла решение переехать из Сысерти в Екатеринбург, где поступила в гимназию. Школьница жила в семейной квартире со старшим братом. 11 классов она закончила с золотой медалью и теперь готовится к поступлению в вуз. Агентство обратилось за комментарием в школу № 1 Сысерти, однако руководство оказалось недоступно для общения. URA.RU направило запрос в Департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Экс-ученица школы № 1 города Сысерть (Свердловская область) переехала в Екатеринбург и поступила в гимназию, чтобы получить более основательные знания. Девушка, пожелавшая не называть свое имя, объяснила URA.RU, что ей не нравилось в предыдущей школе. «В прежней школе был парадокс: там знаний давали меньше, чем тестов, которые эти знания проверяли. Например, на уроке физики большую часть урока мы разбирали домашнее задание, а на новый материал оставалось 10 минут. За это время тему объяснить невозможно, и в итоге мы ее дома проходили сами», — объяснила юная свердловчанка. Также девушка привела в пример уроки литературы, на которых ребята читали вслух. «Не было разбора сути произведений, мы не обсуждали описанную писателем проблему — мы просто читали вслух. Мне кажется, это не уровень девятого класса», — считает девушка. В итоге после окончания 9-го класса она приняла решение переехать из Сысерти в Екатеринбург, где поступила в гимназию. Школьница жила в семейной квартире со старшим братом. 11 классов она закончила с золотой медалью и теперь готовится к поступлению в вуз. Агентство обратилось за комментарием в школу № 1 Сысерти, однако руководство оказалось недоступно для общения. URA.RU направило запрос в Департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.