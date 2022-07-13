Депутат Госдумы предположил, что может спасти наемников от казни

13 июля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Наемники могут избежать смертной казни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденные в ДНР наемники из Британии и Марокко могут надеяться на отмену смертного приговора в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. «Если они входят в состав России, то, конечно, не только законодательство наше, но и практика наша там будет. Если они входят в состав России, никакой смертной казни не применят», — объяснил депутат в разговоре с NEWS.ru . Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двоих граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Иностранцев признали виновными за участие в военных действиях на Украине в качестве наемников на стороне Киева. В ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы РФ освободили часть территорий Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЛНР и ДНР могут войти в состав России по итогам референдума.

Осужденные в ДНР наемники из Британии и Марокко могут надеяться на отмену смертного приговора в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. «Если они входят в состав России, то, конечно, не только законодательство наше, но и практика наша там будет. Если они входят в состав России, никакой смертной казни не применят», — объяснил депутат в разговоре с NEWS.ru. Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двоих граждан Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Иностранцев признали виновными за участие в военных действиях на Украине в качестве наемников на стороне Киева. В ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины Вооруженные силы РФ освободили часть территорий Донецкой и Луганской народных республик. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ЛНР и ДНР могут войти в состав России по итогам референдума.