Названа причина, почему метро в Петербурге было частично недоступно

Пять станций петербургского метро были временно закрыты на вход
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Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии
Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии Фото:

Пять станций петербургского метро на синей ветке — «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» — были временно закрыты на вход. Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

«Приносим извинения за временные неудобства, служба Аварийных формирований уже приступила к технической помощи по организации движения неисправного состава», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале. Инцидент произошел около 08:30 утра. Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии.

Уже в 08:50 неисправный состав был убран с линии, после чего движение поездов постепенно восстановили. К 09:00 утра все пять станций вновь работали в штатном режиме. По словам пассажиров, поезд остановился возле станции «Черная речка». Люди почувствовали запах жженой резины и услышали стук, после чего поезд издал характерный гул. Из-за невозможности продолжить движение пассажиров высадили на платформе.

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Пять станций петербургского метро на синей ветке — «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» — были временно закрыты на вход. Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». «Приносим извинения за временные неудобства, служба Аварийных формирований уже приступила к технической помощи по организации движения неисправного состава», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале. Инцидент произошел около 08:30 утра. Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии. Уже в 08:50 неисправный состав был убран с линии, после чего движение поездов постепенно восстановили. К 09:00 утра все пять станций вновь работали в штатном режиме. По словам пассажиров, поезд остановился возле станции «Черная речка». Люди почувствовали запах жженой резины и услышали стук, после чего поезд издал характерный гул. Из-за невозможности продолжить движение пассажиров высадили на платформе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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