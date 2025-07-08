Названа причина, почему метро в Петербурге было частично недоступно

Пять станций петербургского метро на синей ветке — «Пионерская», «Удельная», «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас» — были временно закрыты на вход. Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».
«Приносим извинения за временные неудобства, служба Аварийных формирований уже приступила к технической помощи по организации движения неисправного состава», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном telegram-канале. Инцидент произошел около 08:30 утра. Один из поездов оказался неисправен, что потребовало его срочного вывода с линии.
Уже в 08:50 неисправный состав был убран с линии, после чего движение поездов постепенно восстановили. К 09:00 утра все пять станций вновь работали в штатном режиме. По словам пассажиров, поезд остановился возле станции «Черная речка». Люди почувствовали запах жженой резины и услышали стук, после чего поезд издал характерный гул. Из-за невозможности продолжить движение пассажиров высадили на платформе.
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