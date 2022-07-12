В Челябинске построили модель борьбы со стрессом

Связь уровня гормонов и тревожности изучили челябинские ученые в составе международной группы Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске создали математическую модель, демонстрирующую связь уровня гормонов со стрессом и тревожностью. Исследователи опубликовали статью в журнале International Journal of Molecular Sciencies, в которой рассказали о роли серотонина в появлении тревоги.

«Решение модельных уравнений показало, что кортикостерон плазмы в основном определяется активностью печеночного ингибитора (подавителя — URA.RU) моноаминоксидазы. Самое главное, что кортикостерон у грызунов (у людей — кортизол) играет решающую роль в динамике тревоги после повторного стресса», — сообщили исследователи.

Работа выполнялась в содружестве с другими учеными из США, Греции и России. Ранее считалось, что тревожное поведение вызывается норадреналином. Теперь его исключительная роль поставлена под вопрос. Полученные данные засвидетельствовали влияние, которое на стресс оказывают изменения уровня серотонина в мозге.

Опыты проводились на мышах. На грызунов воздействовали запахом хищника. Следом замеряли несколько параметров: активность фермента в печени и в головном мозге, концентрацию норадреналина в мозге, уровень кортикостерона в плазме и тревожность.

Исследование показало, что некоторые из реакций на стресс сопровождались снижением уровня кортизола. Посттравматическое стрессовое расстройство развивалось, когда кортикостерона/кортизола было мало. Это подтверждает обратную связь стресса и количества вырабатываемого кортизола.

Развитие научного сообщества в России рост числа разработок в стране связывают с действием нацпроекта «Наука и университеты». Правительство РФ поставило цели создать научно-образовательные центры, которые обеспечат ученых необходимой инфраструктурой для исследований, а российскую науку сделают привлекательной для отечественных и зарубежных ученых.