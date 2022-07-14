Защита Грайнер раскрыла, почему спортсменка употребляла наркотики

15 июля 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Адвокаты заявили, что медицинский каннабис Грайнер разрешил употреблять Минздрав штата Аризона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деле задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер появились новые подробности. По словам адвокатов, гашишное масло было назначено лечащим врачом спортсменки. «Адвокаты заявили, что вейпы с гашишным маслом у их подзащитной появились по рекомендации ее лечащего врача — спортсменке прописали медицинскую марихуану», — сообщает телеканал «Звезда» в свое telegram-канале. Как передает СМИ, рекомендацию для использования медицинского каннабиса Грайнер выдал Минздрав штата Аризона. Помимо этого, сторона защиты обратила внимание, что Бриттни Грайнер платила в России многомиллионные налоги с 2015 года. Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. В США развернута кампания в ее поддержку. Сейчас девушка перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В деле задержанной по подозрению в контрабанде наркотиков баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер появились новые подробности. По словам адвокатов, гашишное масло было назначено лечащим врачом спортсменки. «Адвокаты заявили, что вейпы с гашишным маслом у их подзащитной появились по рекомендации ее лечащего врача — спортсменке прописали медицинскую марихуану», — сообщает телеканал «Звезда» в свое telegram-канале. Как передает СМИ, рекомендацию для использования медицинского каннабиса Грайнер выдал Минздрав штата Аризона. Помимо этого, сторона защиты обратила внимание, что Бриттни Грайнер платила в России многомиллионные налоги с 2015 года. Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в марте в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. В США развернута кампания в ее поддержку. Сейчас девушка перестала числиться игроком УГМК (Екатеринбург) в связи с истечением срока контракта. По мере развития событий сообщалось, что Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме с 2008 года за попытку торговли оружием и поддержку терроризма. Однако в МИД РФ дают понять, что консультации на эту тему возможны только по окончании суда.