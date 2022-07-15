Новая форма ФК «Урал» оказалась копией формы западных клубов

Презентация новой формы ФК «Урал» прошла 14 июля Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Жители Свердловской области после презентации новой формы ФК «Урал» заметили, что она похожа на старую форму британского ФК «Бирмингем Сити» и итальянского ФК «Венеция». Однако этому казусу нашлось разумное объяснение.

«Вчера „Урал“ представил новую форму на сезон-2022/23. Оказалось, что домашний комплект, выполненный в зелено-оранжевых цветах, не является эксклюзивным дизайном для клуба из Екатеринбурга. В прошлом сезоне „Бирмингем“ из „Чемпионшипа“ выступал в такой же форме», — пишет издание «Бомбардир».

Действительно, если взглянуть на фото, то формы имеют максимальное сходство. Также в группе ФК «Урал» в соцсети «ВКонтакте» один из фанатов заметил, что выездная белая форма похожа на футболки итальянского клуба «Венеция».

Как сообщает издание «Чемпионат», схожесть униформы легко объясняется. «Как получилось, что Nike сделал комплекты „Уралу“? Это шаблоны, которые предлагали, например, той же „Венеции“, но ей не зашло. „Урал“ примерил — подошло. Закупить комплекты может любой клуб», — сообщает издание «Чемпионат».

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» перед стартом Российской премьер-лиги представил новую форму спортсменов, созданную итальянскими дизайнерами и выпущенную компанией Nike. В распоряжении игроков появилось 2 новых комплекта формы: домашний зелено-оранжевый и белый выездной.

В такой форме «Бирмингем Сити» отыграли прошлый сезон Фото: социальная сеть «Бирмингем Сити»

В такой униформе игроки ФК «Урал» будут играть сезон 2022/23 Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Так выглядит гостевая форма ФК «Венеция» Фото: издание «Чемпионат»

Некая схожесть замечена с уральской формой Фото: пресс-служба ФК «Урал»