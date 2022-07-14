Спикер Совета Федерации посмотрела на работу магнитогорских металлургов Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников 15 июля показал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая находится с визитом в Челябинской области, работу своего предприятия. Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, спикеру рассказали о дальнейших перспективах комбината.

«Председатель СФ ознакомилась с ходом строительства комплекса коксовой батареи №12 — одного из ключевых элементов инвестиционной стратегии компании. Проект имеет большое экологическое значение для всего Магнитогорска», — сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Матвиенко осмотрела листопрокатный цех №11. В нем занимаются производством холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения.

Матвиенко приехала в Магнитогорск 14 июля. 15 июля Матвиенко побывала в «Центре развития ребенка — детский сад №183». Заведение строилось в рамках национального проекта «Демография».