14 июля 2022

Глава ММК показал Матвиенко свое предприятие. Видео

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ММК. 85 лет. Магнитогорск, искры, ммк, металл, плавка, домна, доменщик, доменная печь 9, производство
Спикер Совета Федерации посмотрела на работу магнитогорских металлургов Фото:

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников 15 июля показал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая находится с визитом в Челябинской области, работу своего предприятия. Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, спикеру рассказали о дальнейших перспективах комбината.

«Председатель СФ ознакомилась с ходом строительства комплекса коксовой батареи №12 — одного из ключевых элементов инвестиционной стратегии компании. Проект имеет большое экологическое значение для всего Магнитогорска», — сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Матвиенко осмотрела листопрокатный цех №11. В нем занимаются производством холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения.

Матвиенко приехала в Магнитогорск 14 июля. 15 июля Матвиенко побывала в «Центре развития ребенка — детский сад №183». Заведение строилось в рамках национального проекта «Демография».

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Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников 15 июля показал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая находится с визитом в Челябинской области, работу своего предприятия. Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, спикеру рассказали о дальнейших перспективах комбината. «Председатель СФ ознакомилась с ходом строительства комплекса коксовой батареи №12 — одного из ключевых элементов инвестиционной стратегии компании. Проект имеет большое экологическое значение для всего Магнитогорска», — сообщает пресс-служба Совета Федерации. Вместе с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером Матвиенко осмотрела листопрокатный цех №11. В нем занимаются производством холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения. Матвиенко приехала в Магнитогорск 14 июля. 15 июля Матвиенко побывала в «Центре развития ребенка — детский сад №183». Заведение строилось в рамках национального проекта «Демография».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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