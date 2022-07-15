15 июля 2022

Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

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Клипарт. Екатеринбург, памятник свердлову, непогода, город екатеринбург, тучи
В Свердловской области снова ожидаются грозы и ливни Фото:

В Свердловской области 17 июля сохранятся сильный ветер, грозы и град в некоторых районах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«По данным синоптиков, 17 июля местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди и ливни, крупный град», — говорится в сообщении спасателей. Первое предупреждение о непогоде в МЧС опубликовали 14 июля, синоптики обещали сильные порывы ветра, дожди и грозы. 15 июля обещанная непогода пришла — на свердловские города обрушились град и ливни.

Спасатели советуют свердловчанам ограничить пребывание на улице, внимательно смотреть на воздушные линии электропередачи, закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах, а владельцам частных домов — подготовить ливневки и дренажные системы к отводу дождевого стока.

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В Свердловской области 17 июля сохранятся сильный ветер, грозы и град в некоторых районах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. «По данным синоптиков, 17 июля местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди и ливни, крупный град», — говорится в сообщении спасателей. Первое предупреждение о непогоде в МЧС опубликовали 14 июля, синоптики обещали сильные порывы ветра, дожди и грозы. 15 июля обещанная непогода пришла — на свердловские города обрушились град и ливни. Спасатели советуют свердловчанам ограничить пребывание на улице, внимательно смотреть на воздушные линии электропередачи, закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах, а владельцам частных домов — подготовить ливневки и дренажные системы к отводу дождевого стока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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