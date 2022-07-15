Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде

В Свердловской области снова ожидаются грозы и ливни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 17 июля сохранятся сильный ветер, грозы и град в некоторых районах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«По данным синоптиков, 17 июля местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди и ливни, крупный град», — говорится в сообщении спасателей. Первое предупреждение о непогоде в МЧС опубликовали 14 июля, синоптики обещали сильные порывы ветра, дожди и грозы. 15 июля обещанная непогода пришла — на свердловские города обрушились град и ливни.

Спасатели советуют свердловчанам ограничить пребывание на улице, внимательно смотреть на воздушные линии электропередачи, закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах, а владельцам частных домов — подготовить ливневки и дренажные системы к отводу дождевого стока.