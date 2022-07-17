В ПГНИУ назвали самые сложные для поступления специальности

Всего на направления в ПГНИУ было подано уже более 17 тыс. заявлений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском госуниверситете (ПГНИУ) самый высокий конкурс в приемной кампании этого года оказался на направлении «Реклама и связи с общественностью». На одно бюджетное место претендуют сразу 67,8 человек, рассказали в пресс-службе вуза.

«Самый высокий конкурс на бюджет наблюдается на направлении „Реклама и связи с общественностью“: 67,8 чел. на место», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. На втором месте расположилось направление «Лингвистика» с конкурсом 52,3 человека на бюджетное место. Третье место заняла «Судебная и прокурорская деятельность» (45,4 человека на место).

Всего за время текущей приемной кампании на программы бакалавриата и специалитета было подано более 17 тысяч заявлений. Среди наиболее популярных направлений «Прикладная математика и информатика» и «Информационные системы и технологии».

URA.RU также рассказывало о самых популярных факультетах Пермского Политеха (ПНИПУ). Здесь больше всего заявлений абитуриенты подали на электротехнический факультет.