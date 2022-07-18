Три челябинских города вошли в топ-10 умных городов России

В топ-10 умных городов попали Челябинск, Кыштым и Сатка Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Три города Челябинской области вошли в десятку рейтинга «умных городов» по итогам 2021 года. Как сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, в ретинг попали Челябинск, Кыштым и Сатка.

«Челябинск на восьмой строчке в категории города-миллионники. В десятке самых „умных“ административных центров челябинские города Кыштым (4-е место) и Сатка (9-е место)», — сообщили в пресс-службе полпреда.

Якушев отметил, что технологии, которые внедряются сегодня, делают жизнь людей комфортнее. И города Уральского федерального округа нацелены использовать эти возможности по максимуму.

Индекс IQ городов — это комплексная оценка по 47 показателям, каждый из которых разделен на 10 направлений. По результатам 2021 года среднее значение индекса составило 52,6 баллов из 120 возможных, прирост к 2020 году более 16%.