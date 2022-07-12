12 июля 2022

В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, укол, прививка, шприц, вакцина, процедурный кабинет, резиновые перчатки, врач, вакцинация, доктор, covid19, коронавирус, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, спутник v, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, спутник лайт, прививка от covid19, ковид 19, вакцинация covid19, ревакцинация
Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан была введена в Прикамье год назад Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Виталия Костарева, размещенном на сайте ведомства.

«Признать утратившим силу с 11 июля 2022 года постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года „О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям“», — говорится в документе.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательно прививаться от COVID-19 обязаны были работники сферы образования, здравоохранения услуг, транспорта, общепита, финансовой сферы, а также ряда других. Это привело к массовому недовольству пермяков. Они стали покупать QR-коды, подавали иски в суд против Костарева, а также губернатора Дмитрия Махонина и отказывались выходить на работу.

Ранее краевые власти временно отменили все действующие ранее коронавирусные ограничения. По данным на 13 июля в Прикамье подтверждено 372066 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 53 человек.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Виталия Костарева, размещенном на сайте ведомства. «Признать утратившим силу с 11 июля 2022 года постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года „О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям“», — говорится в документе. Согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательно прививаться от COVID-19 обязаны были работники сферы образования, здравоохранения услуг, транспорта, общепита, финансовой сферы, а также ряда других. Это привело к массовому недовольству пермяков. Они стали покупать QR-коды, подавали иски в суд против Костарева, а также губернатора Дмитрия Махонина и отказывались выходить на работу. Ранее краевые власти временно отменили все действующие ранее коронавирусные ограничения. По данным на 13 июля в Прикамье подтверждено 372066 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 53 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...