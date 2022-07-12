В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса

13 июля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан была введена в Прикамье год назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Виталия Костарева, размещенном на сайте ведомства. «Признать утратившим силу с 11 июля 2022 года постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года „О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям“», — говорится в документе. Согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательно прививаться от COVID-19 обязаны были работники сферы образования, здравоохранения услуг, транспорта, общепита, финансовой сферы, а также ряда других. Это привело к массовому недовольству пермяков. Они стали покупать QR-коды, подавали иски в суд против Костарева, а также губернатора Дмитрия Махонина и отказывались выходить на работу. Ранее краевые власти временно отменили все действующие ранее коронавирусные ограничения. По данным на 13 июля в Прикамье подтверждено 372066 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 53 человек.

В Пермском крае отменена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Виталия Костарева, размещенном на сайте ведомства. «Признать утратившим силу с 11 июля 2022 года постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 года „О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям“», — говорится в документе. Согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательно прививаться от COVID-19 обязаны были работники сферы образования, здравоохранения услуг, транспорта, общепита, финансовой сферы, а также ряда других. Это привело к массовому недовольству пермяков. Они стали покупать QR-коды, подавали иски в суд против Костарева, а также губернатора Дмитрия Махонина и отказывались выходить на работу. Ранее краевые власти временно отменили все действующие ранее коронавирусные ограничения. По данным на 13 июля в Прикамье подтверждено 372066 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 53 человек.