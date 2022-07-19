В ХМАО на выходных придет похолодание

В ХМАО в субботу и воскресенье ожидается резкое похолодание, после тридцатиградусной жары температура опустится до 12 градусов тепла. В течение рабочей недели средняя температура воздуха в регионе составит 22-25 градусов выше нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«21 июля переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +11,+16 градусов, днем +20,+25 градусов. 22 июля облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура ночью +9,+14 градусов, днем +15,+20 градусов, местами до +25 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
- По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», похолодание в регионе произойдет в субботу и воскресенье. Так, в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит 16-19 градусов тепла. Погода будет преимущественно пасмурная, без осадков. Ветер с порывами до 10 м/с.
- В Сургуте в пятницу и субботу температура опустится до 14-17 градусов тепла, до этого момента в городе ожидается температура воздуха 23-21 градус выше нуля. Погода будет пасмурной, без осадков. Сила ветра будет достигать 14 м/с.
- В Нижневартовске средняя дневная температура составит +22 градуса, однако к выходным резко похолодает до +12 градусов. В субботу и воскресенье в городе ожидается сильный дождь с ветром до 16 м/с.
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