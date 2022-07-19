Мошенники под видом силовиков выманили у челябинки 7 млн рублей

Женщина отдала собственные и кредитные средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Озерска лишилась 7,2 млн рублей, поверив мошенникам, которые звонили от имени сотрудников Следственного комитета РФ и Центробанка РФ. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию подтвердили.

«Женщина работает бухгалтером в детском саду, в течение месяца ей поступали звонки якобы от сотрудников Центробанка и СК РФ, которые заявляли о попытках хищения денег у женщины и необходимости защиты сбережений. Она поверила и перевела деньги на „безопасные счета“», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД области уточнили, что 56-летняя женщина отдала аферистам накопления, а также взяла на себя и супруга несколько крупных кредитов, деньги по которым тоже перечислила звонившим ей людям. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).