19 июля 2022

Мошенники под видом силовиков выманили у челябинки 7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина отдала собственные и кредитные средства Фото:

Жительница Озерска лишилась 7,2 млн рублей, поверив мошенникам, которые звонили от имени сотрудников Следственного комитета РФ и Центробанка РФ. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию подтвердили.

«Женщина работает бухгалтером в детском саду, в течение месяца ей поступали звонки якобы от сотрудников Центробанка и СК РФ, которые заявляли о попытках хищения денег у женщины и необходимости защиты сбережений. Она поверила и перевела деньги на „безопасные счета“», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД области уточнили, что 56-летняя женщина отдала аферистам накопления, а также взяла на себя и супруга несколько крупных кредитов, деньги по которым тоже перечислила звонившим ей людям. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Жительница Озерска лишилась 7,2 млн рублей, поверив мошенникам, которые звонили от имени сотрудников Следственного комитета РФ и Центробанка РФ. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию подтвердили. «Женщина работает бухгалтером в детском саду, в течение месяца ей поступали звонки якобы от сотрудников Центробанка и СК РФ, которые заявляли о попытках хищения денег у женщины и необходимости защиты сбережений. Она поверила и перевела деньги на „безопасные счета“», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД области уточнили, что 56-летняя женщина отдала аферистам накопления, а также взяла на себя и супруга несколько крупных кредитов, деньги по которым тоже перечислила звонившим ей людям. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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