Пермский фильм «Ждите курьера» станет сериалом

Фильм рассказывает о жизни и приключениях пермского курьера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Создатели пермской комедии «Ждите курьера» (12+) планируют сделать из фильма сериал. Об этом URA.RU сообщила администратор проекта Анна Соколова.

«На сегодня мы планируем сделать две монтажные версии как цельного фильма, так и формат web-сериала на пять серий по 15 минут. Какая версия в итоге будет официальной и представит наш проект к юбилею Перми, сейчас сказать сложно», — рассказала Соколова.

«Ждите курьера» — часть проекта «Пермь как фильм». Это серии документальных и игровых картин, снятых специально к 300-летию города. В основе этого фильма — история пермского доставщика еды, который на работе попадает в забавные ситуации. Герою на пути встречаются люди со своими проблемами и несчастьями, каждому он пытается помочь. Режиссер картины Алексей Романов, саундтрек написал пермский рэпер Сява. Съемки фильма завершились 8 июля, сейчас группа приступила к постпродакшну.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми построят павильон для съемок художественных фильмов и рекламных видео. Киноцентр должен приносить доход в краевой бюджет. А к 2028 году губернатор Дмитрий Махонин хочет сделать из Перми столицу киноиндустрии.