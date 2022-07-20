В Челябинске достроили дома для обманутых дольщиков

Дольщики ждали заселения более пяти лет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Челябинске достроили три проблемных дома на Краснопольской площадке на улице Профессора Благих под номерами 51, 67 и 71. О ходе работ URA.RU рассказал руководитель управления строительства Фонда защиты прав дольщиков в Челябинской области Константин Никитин.

«Дольщики заселения ждали более пяти лет, а сами дома подрядчики достроили за полгода. Проблемы были в процессе выполнения работ, но все они успешно решены», — сообщил Никитин.

Жилой комплекс «Радуга» начали возводить еще в 2013, но сдали только пять домов, оставив еще шесть недостроенными. Проблемные здания строили разные фирмы, но все они входили в структуру компании «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Недострои простояли более четырех лет. В 2018 году Сребрянскому было выдвинуто обвинение по уголовному делу о мошенничестве с деньгами дольщиков.

На проблемные дома фонд защиты прав дольщиков выделил более 440 миллионов рублей. Никитин сообщил, что в этом квартале планируется сдать еще два проблемных дома по улице Профессора Благих. Достраивать их будут ООО СЗ «ВЫСОТА» и «Связь строй сервис».