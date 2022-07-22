Инцидент произошел 21-го июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 21-го июля девушке оторвало кусок кожи на ноге из-за сильного удара подножкой самоката. Об этом пострадавшая рассказала корреспонденту URA.RU.

«Я возвращалась домой из парка, где каталась на скейтборде. Двигалась по дороге, а за мной ехала женщина на самокате. И, видимо, она не поняла, в какую сторону я хотела повернуть, и подумала, что наедет на меня. Она приняла решение спрыгнуть с самоката. Он полетел в меня и сильно ударил подножкой по ноге. В итоге у меня оторвался кусок кожи на ноге», — пояснила девушка.

Пострадавшая рассказала, что после удара у нее сильно отекла нога. Девушка сразу не заметила рану и хотела помочь женщине, спрыгнувшей с самоката. Увидев рану, у пострадавшей случился шок. Она сидела на земле и кричала. Прохожие вызвали ей скорую помощь. Медики сообщили девушке, что перелома нет. Но сказали, что, если бы ее ударило с обратной стороны ноги, то она бы погибла, потому что там находится артерия.

Пострадавшая сообщила, что не собирается писать заявление на женщину, потому что та просто не справилась с управлением. «Не вижу смысла заявлять в полицию на эту женщину, потому что она не была пьяной. Она просто не справилась с управлением. Это может произойти с кем угодно», — пояснила девушка.

Но при этом девушка отметила, что с радостью бы подала иск на компанию, дающей самокаты на прокат, потому что ей «надоело, что по всему городу на самокатах гоняют дети». «С радостью написала бы иск на компанию самокатов, потому что мне надоело, что по всему городу гоняют дети, бывает по три человека за раз. Сейчас я боюсь выходить на улицу из-за самокатчиков. Вижу самокаты и шугаюсь их», — подытожила девушка. Из-за ДТП теперь девушка передвигается с тростью.

Девушку сбил с ног самокат и подножкой вырвал кусок кожи на ноге Фото предоставила пострадавшая

Травма девушки до приезда врачей Фото предоставила пострадавшая

Зашитая рана Фото предоставила пострадавшая

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