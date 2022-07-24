Foreign Policy: НАТО стала слишком затратной для США

24 июля 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

США слишком дорого обходится сохранение доминирования в сфере безопасности, считает журналист Foreign Policy Фото: Владимир Андреев © URA.RU НАТО является дорогим и старомодным союзом, который потерял способность реагировать на современные вызовы. Об этом написал обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан. «Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до 847 миллиардов долларов, в ближайшее время не увеличится до триллиона долларов и выше. Сохранение доминирования США на европейской арене безопасности — это роскошь, которая не нужна Соединенным Штатам в 2022 году», — написал Логан для Foreign Policy. Журналист назвал альянс старомодным военным союзом, который не занимается актуальными проблемами, такими как пандемия или миграция. Он отметил, что НАТО была нацелена на противостояние Советскому союзу, но после его распада США сильно боролись за сохранение военного союза. Потому что НАТО была нужна для сохранения доминирующей роли США в сфере безопасности в Европе. Ранее НАТО назвала Россию «основной угрозой безопасности». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит военное присутствие на восточном рубеже, передает Life . Организация продолжает приближаться к границам России, и тем самым создает реальную угрозу конфликта в мире, цитирует Nation News зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

НАТО является дорогим и старомодным союзом, который потерял способность реагировать на современные вызовы. Об этом написал обозреватель американского журнала Foreign Policy Джастин Логан. «Ограниченность ресурсов начинает кусаться. Оборонный бюджет, уже раздутый до 847 миллиардов долларов, в ближайшее время не увеличится до триллиона долларов и выше. Сохранение доминирования США на европейской арене безопасности — это роскошь, которая не нужна Соединенным Штатам в 2022 году», — написал Логан для Foreign Policy. Журналист назвал альянс старомодным военным союзом, который не занимается актуальными проблемами, такими как пандемия или миграция. Он отметил, что НАТО была нацелена на противостояние Советскому союзу, но после его распада США сильно боролись за сохранение военного союза. Потому что НАТО была нужна для сохранения доминирующей роли США в сфере безопасности в Европе. Ранее НАТО назвала Россию «основной угрозой безопасности». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит военное присутствие на восточном рубеже, передает Life. Организация продолжает приближаться к границам России, и тем самым создает реальную угрозу конфликта в мире, цитирует Nation News зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.