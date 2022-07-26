26 июля 2022

В Челябинске пропала артистка театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , полиция
Поисками артистки занимаются сотрудники полиции и волонтеры Фото:

В Челябинске пропала артистка Театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина. Как сообщила мать женщины в социальных сетях, Мария ушла из дома 23 июля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Это пишет мама Маши Хабиной. Маша пропала, ушла 23 июля из дома и не вернулась», — написала мать Марии на ее странице в «ВКонтакте».

Как сообщила женщина изданию «КП-Челябинск», перед исчезновением ее дочь вернулась из командировки со своим другом. Однако сразу после возвращения Мария вспылила, выбросила телефон и убежала.

Мать Марии также рассказала, что в машине своего друга ее дочь оставила записку, в которой призналась ему в любви. Еще в записке были строки о том, что она не имеет права жить и существовать, и что она только причиняет боль своим близким.

В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что мать девушки обратилась с заявлением в полицию 25 июля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления местонахождение Марии Хабиной.

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В Челябинске пропала артистка Театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина. Как сообщила мать женщины в социальных сетях, Мария ушла из дома 23 июля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. «Это пишет мама Маши Хабиной. Маша пропала, ушла 23 июля из дома и не вернулась», — написала мать Марии на ее странице в «ВКонтакте». Как сообщила женщина изданию «КП-Челябинск», перед исчезновением ее дочь вернулась из командировки со своим другом. Однако сразу после возвращения Мария вспылила, выбросила телефон и убежала. Мать Марии также рассказала, что в машине своего друга ее дочь оставила записку, в которой призналась ему в любви. Еще в записке были строки о том, что она не имеет права жить и существовать, и что она только причиняет боль своим близким. В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что мать девушки обратилась с заявлением в полицию 25 июля. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления местонахождение Марии Хабиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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