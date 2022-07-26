Свердловская область стала богаче на фоне санкций

27 июля 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Доходы в казну Свердловской области продолжают расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бюджет Свердловской области увеличился на фоне санкций стран Запада против России. За последнее время в казне прибавилось 22,5 млрд рублей. Об этом во время поездки в Нижний Тагил заявила спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина, передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на сложную международную обстановку, на санкции, бюджет Свердловской области прирастает. В июне мы дополнительно включили в доходы 22,5 млрд рублей и в расходы 22,5 млрд рублей. А на последнем заседании усилили программу гарантий оказания медицинской помощи на 1,4 млрд», — рассказала Бабушкина. Глава парламента заверила, что, несмотря на санкции, социальные программы в регионе продолжат исполняться. В частности, Бабушкина напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина по развитию сельских территорий: «И мы значительные средства выделяем [на эту программу] из регионального бюджета». Бюджет Свердловской области на 2022 год был принят с дефицитом — 11,2 млрд рублей. Доходы казны составят 368,9 млрд, а расходы будут равняться 380,1 млрд рублей. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну оказало обратный эффект на экономики западных государств. США и Европа столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергокризисом, отмечал политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бюджет Свердловской области увеличился на фоне санкций стран Запада против России. За последнее время в казне прибавилось 22,5 млрд рублей. Об этом во время поездки в Нижний Тагил заявила спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина, передает корреспондент URA.RU. «Несмотря на сложную международную обстановку, на санкции, бюджет Свердловской области прирастает. В июне мы дополнительно включили в доходы 22,5 млрд рублей и в расходы 22,5 млрд рублей. А на последнем заседании усилили программу гарантий оказания медицинской помощи на 1,4 млрд», — рассказала Бабушкина. Глава парламента заверила, что, несмотря на санкции, социальные программы в регионе продолжат исполняться. В частности, Бабушкина напомнила о поручении президента РФ Владимира Путина по развитию сельских территорий: «И мы значительные средства выделяем [на эту программу] из регионального бюджета». Бюджет Свердловской области на 2022 год был принят с дефицитом — 11,2 млрд рублей. Доходы казны составят 368,9 млрд, а расходы будут равняться 380,1 млрд рублей. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну оказало обратный эффект на экономики западных государств. США и Европа столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергокризисом, отмечал политик.