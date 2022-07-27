В челябинском минэкологии опровергли рейтинг грязных городов

Сергей Лихачев сообщил, что цифры для рейтинга были взяты «с потолка», в министерство никто не обращался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве экологии Челябинской области не согласились с результатами рейтинга «Самые грязные и самые чистые города России», опубликованного «Российской газетой». Как сообщает пресс-служба министерства, автор рейтинга, включивший в этот список Челябинск и Магнитогорск, ссылается на не совсем точный анализ.

«Автор статьи Георгий Панин ссылается на информацию директора Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов „Наш фонд“ Ольги Лакустовой, которая, в свою очередь, говорит о том, что „экологическое благополучие населенных пунктов определяется по множеству критериев — учитываются показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок“. Конкретная статистика, к сожалению, в материале отсутствует», — сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

Там отметили, что при составлении рейтинга необходимо опираться на достоверную информацию. Но в данном случае в министерство официальных запросов на предоставление каких-либо данных по Челябинску и Магнитогорску не поступало. В телефонном разговоре с представителями министерства Лакустова сообщила, что просто проанализировала информацию из интернета.

Рейтинг грязных и чистых городов опубликовали 27 июля. Журналисты сделали акцент на слова директора Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова. Она заявила, что Магнитогорск и Челябинск вошли в тройку самых грязных городов России.