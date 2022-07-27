Челябинск и Магнитогорск вошли в топ самых грязных городов РФ

27 июля 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Самыми грязными городами России эксперты назвали Магнитогорск, Челябинск и Норильск Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорск и Челябинск считаются самыми грязными городами России. Об этом рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова. «Магнитогорск и Челябинск вошли в тройку самых грязных городов России. При составлении рейтинга учитывались показатели чистоты воздуха, воды, количество промышленных предприятий и свалок. Менее экологически благоприятными считались города с большим числом тепловых электростанций и котельных, поскольку в качестве топлива на них используют вредные для планеты мазут, торф и уголь», — приводит Lenta.ru слова директора фонда. К тому же эксперт добавила, что при проверке обращали внимание на количество автомобилей, которые загрязняют атмосферу вредными выбросами. Также учитывалось количество зеленых насаждений на одного человека. Как сказала Лакустова, норма зеленого участка — 21 квадратный метр на жителя. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске рассчитывают попасть в список самых чистых городов России. Предприятие снизит комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) до уровня менее пяти единиц.

Магнитогорск и Челябинск считаются самыми грязными городами России. Об этом рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова. «Магнитогорск и Челябинск вошли в тройку самых грязных городов России. При составлении рейтинга учитывались показатели чистоты воздуха, воды, количество промышленных предприятий и свалок. Менее экологически благоприятными считались города с большим числом тепловых электростанций и котельных, поскольку в качестве топлива на них используют вредные для планеты мазут, торф и уголь», — приводит Lenta.ru слова директора фонда. К тому же эксперт добавила, что при проверке обращали внимание на количество автомобилей, которые загрязняют атмосферу вредными выбросами. Также учитывалось количество зеленых насаждений на одного человека. Как сказала Лакустова, норма зеленого участка — 21 квадратный метр на жителя. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске рассчитывают попасть в список самых чистых городов России. Предприятие снизит комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) до уровня менее пяти единиц.