В ночь на 28 июля температура воздуха опустится до пяти градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области температура воздуха в ночь на 28 июля опустится до пяти градусов тепла. Это следует из прогноза на сайте Челябгидрометцентр.

Похолодание возможно ночью при прояснениях. В остальные же часы темного времени суток температура будет находиться в пределах 10—15 градусов по Цельсию. Местами ожидаются туман, кратковременные дожди и грозы.

Днем 28 июля метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков преимущественно не ожидается. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость составит 4—9 метров в секунду. Днем возможны порывы до 14 м/сек.

Дождливая погода сохранится 29 и 30 июля. В ночь на пятницу будет 9—14 градусов, на субботу — до 16 градусов. Максимальные температуры днем 24—27 градусов выше нуля. Ветер успокоится. Его скорость не будет превышать восьми метров секунду.