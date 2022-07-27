В Челябинской области ждут похолодания. Скрин

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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, холод, градусник, тепло в доме, температура в квартире
В ночь на 28 июля температура воздуха опустится до пяти градусов Фото:

В Челябинской области температура воздуха в ночь на 28 июля опустится до пяти градусов тепла. Это следует из прогноза на сайте Челябгидрометцентр.

Похолодание возможно ночью при прояснениях. В остальные же часы темного времени суток температура будет находиться в пределах 10—15 градусов по Цельсию. Местами ожидаются туман, кратковременные дожди и грозы.

Днем 28 июля метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков преимущественно не ожидается. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость составит 4—9 метров в секунду. Днем возможны порывы до 14 м/сек.

Дождливая погода сохранится 29 и 30 июля. В ночь на пятницу будет 9—14 градусов, на субботу — до 16 градусов. Максимальные температуры днем 24—27 градусов выше нуля. Ветер успокоится. Его скорость не будет превышать восьми метров секунду.

Похолодание в ночь на четверг ожидается при прояснениях
Фото:

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В Челябинской области температура воздуха в ночь на 28 июля опустится до пяти градусов тепла. Это следует из прогноза на сайте Челябгидрометцентр. Похолодание возможно ночью при прояснениях. В остальные же часы темного времени суток температура будет находиться в пределах 10—15 градусов по Цельсию. Местами ожидаются туман, кратковременные дожди и грозы. Днем 28 июля метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков преимущественно не ожидается. Температура воздуха прогреется до 25 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость составит 4—9 метров в секунду. Днем возможны порывы до 14 м/сек. Дождливая погода сохранится 29 и 30 июля. В ночь на пятницу будет 9—14 градусов, на субботу — до 16 градусов. Максимальные температуры днем 24—27 градусов выше нуля. Ветер успокоится. Его скорость не будет превышать восьми метров секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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