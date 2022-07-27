Потерявшегося в лесу свердловчанина ищут шестые сутки

27 июля 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Свердловчанин заблудился в лесу 22 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подвыпивший мужчина из Режа (Свердловская область) 22 июля ушел в сторону леса и попал на территорию бывшей военной базы «Гефест». Оттуда мужчина ушел в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать заблудившегося свердловчанина. «Он в подвыпившем состоянии вышел из дома 22 июля и направился в сторону леса. Там он заблудился и вышел к территории военной базы. Сотрудники базы не стали вызывать наряд полиции и просто указали направление, чтобы он смог выйти из леса. С тех пор больше информации о потерявшемся не было», — рассказала мать мужчины. Корреспондент URA.RU связался с пресс-секретарем свердловского главка МВД Валерием Горелых. По его словам, на поиски пропавшего ориентированы все наряды Режевского района полиции и представители двух волонтерских организаций. «Эмоции родных пропавшего абсолютно понятны, пока человека не найдут в ход могут пускаться порой самые обидные выражения. Хочу поддержать их в эту трудную минуту и выразить надежду, чтобы поиски увенчались успехом. Мужчину, о котором идет речь, привезла мать из Казахстана за несколько дней до пропажи. По предварительным данным, к большому сожалению, он относится к категории злоупотребляющих. Несколько дней он находился в гостях, где доступа к спиртному у него не было. Поэтому его внутреннее состояние, по понятным причинам, было далеко не лучшим. Выбрав удачный момент, он ушел из квартиры, а поскольку местность не знает, легко заблудился. Следы, похожие на следы пропавшего, были обнаружены. Судя по ним, мужчина может двигаться в сторону заброшенных деревень и Малышевского карьера. Недалеко от этого, в заболоченном месте проходит железнодорожная ветка. Представители МВД попросили железнодорожников подавать звуковые сигналы машинистам проезжающих локомотивов. Из-за труднопроходимых мест организованы два квадроцикла, а 28 июля полицейские планируют организовать несколько квадрокоптеров для прочесывания нужных квадратов с высоты птичьего полета. Кроме того, на возможном участке местонахождения заблудившегося человека имеются охотничьи домики, так как по близости находится озеро Травяное. Возможно, потерявшийся мог укрыться в них, по крайней мере хотелось бы на это надеяться», — отметил Горелых. По его словам, розыск мужчины находится на контроле у руководства территориального ОВД. Также, пресс-секретарь свердловского главка МВД пообещал корреспонденту URA.RU дополнительно сообщить об итогах проведенных мероприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подвыпивший мужчина из Режа (Свердловская область) 22 июля ушел в сторону леса и попал на территорию бывшей военной базы «Гефест». Оттуда мужчина ушел в неизвестном направлении и больше не выходил на связь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать заблудившегося свердловчанина. «Он в подвыпившем состоянии вышел из дома 22 июля и направился в сторону леса. Там он заблудился и вышел к территории военной базы. Сотрудники базы не стали вызывать наряд полиции и просто указали направление, чтобы он смог выйти из леса. С тех пор больше информации о потерявшемся не было», — рассказала мать мужчины. Корреспондент URA.RU связался с пресс-секретарем свердловского главка МВД Валерием Горелых. По его словам, на поиски пропавшего ориентированы все наряды Режевского района полиции и представители двух волонтерских организаций. «Эмоции родных пропавшего абсолютно понятны, пока человека не найдут в ход могут пускаться порой самые обидные выражения. Хочу поддержать их в эту трудную минуту и выразить надежду, чтобы поиски увенчались успехом. Мужчину, о котором идет речь, привезла мать из Казахстана за несколько дней до пропажи. По предварительным данным, к большому сожалению, он относится к категории злоупотребляющих. Несколько дней он находился в гостях, где доступа к спиртному у него не было. Поэтому его внутреннее состояние, по понятным причинам, было далеко не лучшим. Выбрав удачный момент, он ушел из квартиры, а поскольку местность не знает, легко заблудился. Следы, похожие на следы пропавшего, были обнаружены. Судя по ним, мужчина может двигаться в сторону заброшенных деревень и Малышевского карьера. Недалеко от этого, в заболоченном месте проходит железнодорожная ветка. Представители МВД попросили железнодорожников подавать звуковые сигналы машинистам проезжающих локомотивов. Из-за труднопроходимых мест организованы два квадроцикла, а 28 июля полицейские планируют организовать несколько квадрокоптеров для прочесывания нужных квадратов с высоты птичьего полета. Кроме того, на возможном участке местонахождения заблудившегося человека имеются охотничьи домики, так как по близости находится озеро Травяное. Возможно, потерявшийся мог укрыться в них, по крайней мере хотелось бы на это надеяться», — отметил Горелых. По его словам, розыск мужчины находится на контроле у руководства территориального ОВД. Также, пресс-секретарь свердловского главка МВД пообещал корреспонденту URA.RU дополнительно сообщить об итогах проведенных мероприятий.