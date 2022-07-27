Захарова предупредила Финляндию об ответных санкциях

Если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам, Москва обязательно ответит на это ограничение. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заявила Захарова. Ее ответ опубликован на сайте ведомства.
Ранее Финляндия ввела против России санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Финляндия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из РФ.
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