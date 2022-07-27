27 июля 2022

Захарова предупредила Финляндию об ответных санкциях

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
МИД пообещал ответить Финляндии на возможную отмену выдачи виз россиянам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам, Москва обязательно ответит на это ограничение. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заявила Захарова. Ее ответ опубликован на сайте ведомства.

Ранее Финляндия ввела против России санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Финляндия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из РФ.

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Если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам, Москва обязательно ответит на это ограничение. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры», — заявила Захарова. Ее ответ опубликован на сайте ведомства. Ранее Финляндия ввела против России санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Финляндия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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