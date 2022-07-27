27 июля 2022

В Челябинске разыскивают 16-летнюю девушку. Фото

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Волонтеры занимаются поисками девушки Фото:

В Челябинске ведется поиск 16-летней девушки Венеры Гизатуллиной. В поисковой группе в социальных сетях сообщили, что последний раз ее видели на улице Свободы, 92.

«27 июля Венера ушла из здания на улице Свободы, 92 в Челябинске, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост девушки составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные», — говорится в объявлении о пропаже.

В день исчезновения девушка была одета в черную кофту с капюшоном, синие кроссовки и голубые джинсы. С собой у нее был бежевый рюкзак.

Ранее в Челябинске пропала артистка Театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина. Волонтеры совместно с полицией продолжают поиски женщины.

Фото:
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В Челябинске ведется поиск 16-летней девушки Венеры Гизатуллиной. В поисковой группе в социальных сетях сообщили, что последний раз ее видели на улице Свободы, 92. «27 июля Венера ушла из здания на улице Свободы, 92 в Челябинске, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост девушки составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные», — говорится в объявлении о пропаже. В день исчезновения девушка была одета в черную кофту с капюшоном, синие кроссовки и голубые джинсы. С собой у нее был бежевый рюкзак. Ранее в Челябинске пропала артистка Театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина. Волонтеры совместно с полицией продолжают поиски женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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