Волонтеры занимаются поисками девушки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске ведется поиск 16-летней девушки Венеры Гизатуллиной. В поисковой группе в социальных сетях сообщили, что последний раз ее видели на улице Свободы, 92.

«27 июля Венера ушла из здания на улице Свободы, 92 в Челябинске, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Рост девушки составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы черные», — говорится в объявлении о пропаже.

В день исчезновения девушка была одета в черную кофту с капюшоном, синие кроссовки и голубые джинсы. С собой у нее был бежевый рюкзак.

Ранее в Челябинске пропала артистка Театра оперы и балета имени М. Глинки Мария Хабина. Волонтеры совместно с полицией продолжают поиски женщины.