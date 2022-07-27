27 июля 2022

Драчун из Сургута мог избежать ареста, но его сдали земляки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, полиция, суд
На зачинщика составлено 8 административных протоколов Фото:

В Сургуте задержаны участники ночной драки на проспекте Комсомольском, которые переполошили жителей близлежащих домов, а зачинщик арестован. Задержали дебоширов после того, как в соцсетях появилось видео происшествия, снятое местными жителями. Информацию о задержании URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту.

«При первом задержании участников потасовки не было оснований для возбуждения дела, так как никто друг к другу не имел претензий. А позже появившееся видео стало доказательством нарушений», — добавили в ведомстве.

Сама драка произошла 16 июля, а видео, снятое кем-то из местных жителей, появилось в соцсетях позже и завирусилось. Судя по нему стало понятно, что на кадрах доказательство несколько административных правонарушений. «Сотрудниками полиции были доставлены в отдел граждане 2004 и 1997 годов рождения. В отношении 25-летнего нарушителя составили 8 административных протоколов, 3 из них — за нарушения правил дорожного движения. После этого мужчина извинился перед жителями города», — заключили в полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте южанка извинилась за оскорбление русских. Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, записала видеообращение, на котором принесла публичные извинения. Сделала она это после визита в полицию. Выявить нарушения правоохранителям удалось благодаря видео, размещенному в социальных сетях. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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В Сургуте задержаны участники ночной драки на проспекте Комсомольском, которые переполошили жителей близлежащих домов, а зачинщик арестован. Задержали дебоширов после того, как в соцсетях появилось видео происшествия, снятое местными жителями. Информацию о задержании URA.RU сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту. «При первом задержании участников потасовки не было оснований для возбуждения дела, так как никто друг к другу не имел претензий. А позже появившееся видео стало доказательством нарушений», — добавили в ведомстве. Сама драка произошла 16 июля, а видео, снятое кем-то из местных жителей, появилось в соцсетях позже и завирусилось. Судя по нему стало понятно, что на кадрах доказательство несколько административных правонарушений. «Сотрудниками полиции были доставлены в отдел граждане 2004 и 1997 годов рождения. В отношении 25-летнего нарушителя составили 8 административных протоколов, 3 из них — за нарушения правил дорожного движения. После этого мужчина извинился перед жителями города», — заключили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте южанка извинилась за оскорбление русских. Рая Мамедова, которая угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, записала видеообращение, на котором принесла публичные извинения. Сделала она это после визита в полицию. Выявить нарушения правоохранителям удалось благодаря видео, размещенному в социальных сетях. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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