Экс-депутат Рады: Зеленский потеряет Киев, пытаясь отбить Херсон

29 июля 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Российская армия без труда дойдет до Киева из-за наступательных планов Зеленского, считает Илья Кива Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спланированная президентом Украины Владимиром Зеленским наступательная операция на Херсон ослабит украинскую оборону и позволит российской армии без особых усилий занять Киев и территории Донбасса. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Очередная пиар-акция на юге Зеленскому может стоить столицы. Не говоря уже о действительно списанном и пропавшем Донбассе!!!» — написал Кива в Telegram. По словам экс-депутата, выполнение плана Зеленского сделает украинские регионы еще более уязвимыми. «Командование ВСУ, собрав и сосредоточив там живую силу, оголило полностью Сумское и Черниговское направления», — отметил он. Он считает, что эти обстоятельства позволят ВС РФ дойти до Киева без особых усилий. «А так как все оборонительные сооружения под Киевом были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра — голый. И до Киева российская армия может дойти без всякого существенного противостояния ВСУ», — объяснил Кива. Ранее экс-депутат Рады сообщил о том, что ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область, чтобы помешать ходу российской специальной операции по освобождению Донбасса. По предварительным данным, вторжение готовится на 10 августа.

Спланированная президентом Украины Владимиром Зеленским наступательная операция на Херсон ослабит украинскую оборону и позволит российской армии без особых усилий занять Киев и территории Донбасса. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Очередная пиар-акция на юге Зеленскому может стоить столицы. Не говоря уже о действительно списанном и пропавшем Донбассе!!!» — написал Кива в Telegram. По словам экс-депутата, выполнение плана Зеленского сделает украинские регионы еще более уязвимыми. «Командование ВСУ, собрав и сосредоточив там живую силу, оголило полностью Сумское и Черниговское направления», — отметил он. Он считает, что эти обстоятельства позволят ВС РФ дойти до Киева без особых усилий. «А так как все оборонительные сооружения под Киевом были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра — голый. И до Киева российская армия может дойти без всякого существенного противостояния ВСУ», — объяснил Кива. Ранее экс-депутат Рады сообщил о том, что ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область, чтобы помешать ходу российской специальной операции по освобождению Донбасса. По предварительным данным, вторжение готовится на 10 августа.