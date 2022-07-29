Экс-депутат Рады: Зеленский потеряет Киев, пытаясь отбить Херсон

Спланированная президентом Украины Владимиром Зеленским наступательная операция на Херсон ослабит украинскую оборону и позволит российской армии без особых усилий занять Киев и территории Донбасса. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Очередная пиар-акция на юге Зеленскому может стоить столицы. Не говоря уже о действительно списанном и пропавшем Донбассе!!!» — написал Кива в Telegram.
По словам экс-депутата, выполнение плана Зеленского сделает украинские регионы еще более уязвимыми. «Командование ВСУ, собрав и сосредоточив там живую силу, оголило полностью Сумское и Черниговское направления», — отметил он.
Он считает, что эти обстоятельства позволят ВС РФ дойти до Киева без особых усилий. «А так как все оборонительные сооружения под Киевом были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра — голый. И до Киева российская армия может дойти без всякого существенного противостояния ВСУ», — объяснил Кива.
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Спланированная президентом Украины Владимиром Зеленским наступательная операция на Херсон ослабит украинскую оборону и позволит российской армии без особых усилий занять Киев и территории Донбасса. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Очередная пиар-акция на юге Зеленскому может стоить столицы. Не говоря уже о действительно списанном и пропавшем Донбассе!!!» — написал Кива в Telegram. По словам экс-депутата, выполнение плана Зеленского сделает украинские регионы еще более уязвимыми. «Командование ВСУ, собрав и сосредоточив там живую силу, оголило полностью Сумское и Черниговское направления», — отметил он. Он считает, что эти обстоятельства позволят ВС РФ дойти до Киева без особых усилий. «А так как все оборонительные сооружения под Киевом были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра — голый. И до Киева российская армия может дойти без всякого существенного противостояния ВСУ», — объяснил Кива. Ранее экс-депутат Рады сообщил о том, что ВСУ готовят повторную попытку наступления на Херсонскую область, чтобы помешать ходу российской специальной операции по освобождению Донбасса. По предварительным данным, вторжение готовится на 10 августа.