Захарова предложила чете Зеленских сняться в Playboy

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила чете Зеленских сняться для Playboy. По ее мнению, фотосессия должна проиллюстрировать, «как возглавляемый Зеленским режим убил своих бойцов, которые находились в плену в ДНР».
«Супруга [Зеленского] Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнет блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен», — написала Захарова в своем telegram-канале. Таким образом, считает Захарова, Зеленские заодно смогут прорекламировать РСЗО HIMARS, из которой были выпущены ракеты, убившие пленных украинцев.
«А Зеленский попросит деньги на новые ракеты, ну или сами ракеты, если денег не дадут. Playboy … пора браться за настоящих извращенцев», — отметила Захарова.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила чете Зеленских сняться для Playboy. По ее мнению, фотосессия должна проиллюстрировать, «как возглавляемый Зеленским режим убил своих бойцов, которые находились в плену в ДНР». «Супруга [Зеленского] Лена сядет на ступеньки бункера, расставит перед камерой ноги, расстегнет блузку и расскажет журналистам, как муж решил уничтожить тех, кто сдался в плен», — написала Захарова в своем telegram-канале. Таким образом, считает Захарова, Зеленские заодно смогут прорекламировать РСЗО HIMARS, из которой были выпущены ракеты, убившие пленных украинцев. «А Зеленский попросит деньги на новые ракеты, ну или сами ракеты, если денег не дадут. Playboy … пора браться за настоящих извращенцев», — отметила Захарова. Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержатся пленные националисты. Предварительно, погибли 53 человека, еще более 100 ранены.