ВСУ ударили HIMARS по колонии с националистами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия нанесла удар по Еленовской исправительной колонии в Донбассе. Донбасс планируется восстановить до 2035 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 июля.
- ВСУ ударили американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где были пленные националисты батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Украина сделала это из-за показаний украинских боевиков, считает глава ДНР Денис Пушилин;
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах восстановить Мариуполь до 2035 года. Населению города выдадут жилищные сертификаты, чтобы они могли приобрести недвижимость в ДНР. Также Хуснуллин отметил, что на заводе «Азовсталь» можно сохранить рабочие места без восстановления вредного производства;
- Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар по позициям ВСУ. Это произошло после обстрела украинской армией села Сачковичи Климовского района Брянской области;
- Суд на Украине отменил пожизненное заключение для российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Его приговорили к 15 годам лишения свободы;
- Последней линией обороны ВСУ, которую возьмет РФ, станет «Славянск-Краматорск», считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Он считает, что армия РФ легко возьмет оставшиеся города на севере и юге;
Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в Народной милиции республик.
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