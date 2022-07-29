ВСУ ударили по колонии с пленными, ЛДНР восстановят до 2035 года. Главное к вечеру 29 июля

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Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк , пожар, последствия, днр, разрушения, обстрел, еленовка
ВСУ ударили HIMARS по колонии с националистами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия нанесла удар по Еленовской исправительной колонии в Донбассе. Донбасс планируется восстановить до 2035 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 июля.

  • ВСУ ударили американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где были пленные националисты батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Украина сделала это из-за показаний украинских боевиков, считает глава ДНР Денис Пушилин;
  • Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах восстановить Мариуполь до 2035 года. Населению города выдадут жилищные сертификаты, чтобы они могли приобрести недвижимость в ДНР. Также Хуснуллин отметил, что на заводе «Азовсталь» можно сохранить рабочие места без восстановления вредного производства;
  • Вооруженные силы РФ нанесли ответный удар по позициям ВСУ. Это произошло после обстрела украинской армией села Сачковичи Климовского района Брянской области;
  • Суд на Украине отменил пожизненное заключение для российского военнослужащего Вадима Шишимарина. Его приговорили к 15 годам лишения свободы;
  • Последней линией обороны ВСУ, которую возьмет РФ, станет «Славянск-Краматорск», считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Он считает, что армия РФ легко возьмет оставшиеся города на севере и юге;

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в Народной милиции республик.

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Украинская армия нанесла удар по Еленовской исправительной колонии в Донбассе. Донбасс планируется восстановить до 2035 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 июля. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в Народной милиции республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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