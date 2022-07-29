ВСУ ударили по колонии с пленными, ЛДНР восстановят до 2035 года. Главное к вечеру 29 июля

29 июля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Украинская армия нанесла удар по Еленовской исправительной колонии в Донбассе. Донбасс планируется восстановить до 2035 года. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 июля. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. ВСУ неоднократно обстреливали территорию ДНР и ЛНР, сообщали в Народной милиции республик.